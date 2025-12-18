Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

MESUT KARADUMAN - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

Motosikletle 4 yaşında tanışan Berat, babasının izinden giderek başladığı sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Zamanla kendini geliştiren genç sporcu, katıldığı motokros yarışlarında bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Berat ile babası Şakir Şenkalaycı, geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kazanarak dikkat çekti.

Başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Berat, yurt dışında da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada şampiyonluklar hedefliyor.

- "Oğlumla şampiyonalarda yarışmak farklı bir duygu"

Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, oğluyla aynı şampiyonalarda yarışmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Oğlunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Şenkalaycı, "Berat motosikletle ilgilenmeye başlayınca bizden çok daha disiplinli ve başarılı olduğunu gördük. Şu anda kendi branşında birçok yarışçıdan daha iyi dereceler elde ediyor. Zamanları bizden daha iyi." dedi.

Şenkalaycı, yarışlar sırasında oğlunun her hareketini yakından takip ettiğini anlattı.

Oğlunun kendinden emin yarışlar sergilediğini vurgulayan Şenkalaycı, "Berat çok stabil, oturaklı ve kendinden emin yarışıyor. Sanki ben yarışıyormuşum gibi hissediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi, bayrağımızı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

-"Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Berat Şenkalaycı ise motokros pistlerinde 7 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Spora ilk başladığında dereceler elde edemese de daha sonrasında başarıların peş peşe geldiğini kaydeden Berat, "İlk sezonlarda derecelerim yoktu. Alışma sürecinden sonra gelişmeye başladım. Önce iki kez Türkiye ikinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğu kazandım. Babam beni izlediğinde heyecanım artıyor ama aynı zamanda daha motive oluyorum. Bu sporda Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Genç sporcu, babası gibi başarılı bir modelin kendisi için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.