Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor

        MESUT KARADUMAN - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı'nın 12 yaşındaki oğlu Berat Şenkalaycı, kazandığı şampiyonluklarla motokros camiasında adından söz ettiriyor.

        Motosikletle 4 yaşında tanışan Berat, babasının izinden giderek başladığı sporda kısa sürede önemli başarılara imza attı.

        Zamanla kendini geliştiren genç sporcu, katıldığı motokros yarışlarında bugüne kadar 5 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

        Berat ile babası Şakir Şenkalaycı, geçen ay Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birincilik kazanarak dikkat çekti.

        Başarı grafiğini her geçen yıl yükselten Berat, yurt dışında da ülkesini temsil ederek uluslararası arenada şampiyonluklar hedefliyor.

        - "Oğlumla şampiyonalarda yarışmak farklı bir duygu"

        Milli motosikletçi Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, oğluyla aynı şampiyonalarda yarışmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

        Oğlunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Şenkalaycı, "Berat motosikletle ilgilenmeye başlayınca bizden çok daha disiplinli ve başarılı olduğunu gördük. Şu anda kendi branşında birçok yarışçıdan daha iyi dereceler elde ediyor. Zamanları bizden daha iyi." dedi.

        Şenkalaycı, yarışlar sırasında oğlunun her hareketini yakından takip ettiğini anlattı.

        Oğlunun kendinden emin yarışlar sergilediğini vurgulayan Şenkalaycı, "Berat çok stabil, oturaklı ve kendinden emin yarışıyor. Sanki ben yarışıyormuşum gibi hissediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizi, bayrağımızı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

        -"Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

        Berat Şenkalaycı ise motokros pistlerinde 7 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

        Spora ilk başladığında dereceler elde edemese de daha sonrasında başarıların peş peşe geldiğini kaydeden Berat, "İlk sezonlarda derecelerim yoktu. Alışma sürecinden sonra gelişmeye başladım. Önce iki kez Türkiye ikinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğu kazandım. Babam beni izlediğinde heyecanım artıyor ama aynı zamanda daha motive oluyorum. Bu sporda Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Genç sporcu, babası gibi başarılı bir modelin kendisi için önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Sokak hayvanları için geri dönüşüm projesine sürdürülebilirlik ödülü
        Sokak hayvanları için geri dönüşüm projesine sürdürülebilirlik ödülü
        Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza
        Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza
        Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı
        Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi
        Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi
        Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, sahil havadan görüntülendi
        Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi, sahil havadan görüntülendi
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis etkili oldu