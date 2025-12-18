Kas zayıflığı rahatsızlığı bulunan Yılmaz Timuçin yüzerek zinde kalıyor

Tekirdağ'da nöropati (sinir sistemi hasarı) nedeniyle kas zayıflığı problemi yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz Timuçin, bir yıl önce başladığı yüzme sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan gelen rahatsızlığıyla mücadele için doktor tavsiyesiyle yüzmeye karar veren Timuçin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Timuçin, zamanla kendini geliştirip tek başına yüzmeye başlayarak, sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Timuçin, AA muhabirine, yüzmeye başladıktan sonra kaslarının güçlendiğini ve kendisini daha zinde hissettiğini söyledi.

Yüzmenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisine olumlu katkılar sağladığını aktaran Timuçin, "Doğuştan kas zayıflığı rahatsızlığım var. Anıl hocamla birlikte bir yıl önce çalışmaya başladık. Artık yüzmeyi öğrendim ve tek başıma yüzüyorum. Yüzmeye başladıktan sonra kendimi daha zinde hissediyorum. Mesela vücudum, kaslarım daha kuvvetlendi. Düşmelerim azaldı. Daha rahat yürümeye başladım. Bu tür rahatsızlığı olanlara yüzmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Haftada 3 gün yüzüyorum." diye konuştu.