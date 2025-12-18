Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kas zayıflığı rahatsızlığı bulunan Yılmaz Timuçin yüzerek zinde kalıyor

        Tekirdağ'da nöropati (sinir sistemi hasarı) nedeniyle kas zayıflığı problemi yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz Timuçin, bir yıl önce başladığı yüzme sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:06 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kas zayıflığı rahatsızlığı bulunan Yılmaz Timuçin yüzerek zinde kalıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da nöropati (sinir sistemi hasarı) nedeniyle kas zayıflığı problemi yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz Timuçin, bir yıl önce başladığı yüzme sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Doğuştan gelen rahatsızlığıyla mücadele için doktor tavsiyesiyle yüzmeye karar veren Timuçin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

        Timuçin, zamanla kendini geliştirip tek başına yüzmeye başlayarak, sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

        Timuçin, AA muhabirine, yüzmeye başladıktan sonra kaslarının güçlendiğini ve kendisini daha zinde hissettiğini söyledi.

        Yüzmenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisine olumlu katkılar sağladığını aktaran Timuçin, "Doğuştan kas zayıflığı rahatsızlığım var. Anıl hocamla birlikte bir yıl önce çalışmaya başladık. Artık yüzmeyi öğrendim ve tek başıma yüzüyorum. Yüzmeye başladıktan sonra kendimi daha zinde hissediyorum. Mesela vücudum, kaslarım daha kuvvetlendi. Düşmelerim azaldı. Daha rahat yürümeye başladım. Bu tür rahatsızlığı olanlara yüzmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Haftada 3 gün yüzüyorum." diye konuştu.

        Kas zayıflığı nedeniyle günlük yaşamda zorlandığını ifade eden Timuçin, yüzmeye başladıktan sonra kendini daha enerjik ve sağlıklı hissettiğini dile getirdi.

        Yüzme antrenörü Anıl Bulut da yüzmenin kasları güçlendiren ve vücudu zorlamadan yapılan en etkili spor dallarından biri olduğunu ifade etti.

        Bulut, Timuçin'in yüzmeye başladıktan sonra sağlığının daha iyi hale geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza...
        Tekirdağ'a kaçak yollarla büyükbaş hayvan getiren kişiye 102 bin lira ceza...
        Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
        Şampiyon motosikletçi Berat Şenkalaycı babasının izinden gidiyor
        Sokak hayvanları için geri dönüşüm projesine sürdürülebilirlik ödülü
        Sokak hayvanları için geri dönüşüm projesine sürdürülebilirlik ödülü
        Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza
        Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza
        Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da ÇEDES Projesi toplantısı yapıldı
        Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi
        Çorlu'da sis nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi