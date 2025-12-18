Tekirdağ'da düzenlenen panelde kentin tarihi ve kültürü konuşuldu.

Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:00
        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Tekirdağ Tarihi ve Kültürü" paneli düzenlendi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, panelde yaptığı konuşmada, kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

        Çanakkale Kara Savaşları'nda destanlaşan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bahsettiği 57. Alay'ın Tekirdağ'da kurulduğunu anımsatan Kaya, Atatürk'ün, 1928'de yeni Türk alfabesini ilk kez Tekirdağ'da uyguladığını dile getirdi.

        Kaya, kentin tarihi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Sina da Traklar dönemi ile ilgili sunum yaptı.

        Program, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.

        Panele, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

