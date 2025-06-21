Depo yangınında gıda malzemeleri kül oldu

Ulaş Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir gıda firmasına ait depoda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Depodaki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde içecek ve yiyecek ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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