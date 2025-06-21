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        Şarköy ve Vize'de denize girmek yasaklandı

        TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesinde bugün, Kırklareli'nin Vize ilçesinde ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:10
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        Şarköy ve Vize'de denize girmek yasaklandı
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        TEKİRDAĞ’ınŞarköy ilçesinde bugün, Kırklareli'nin Vize ilçesinde ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy ilçesinde olumsuz hava koşulları, bugün denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından alınan karar, belediye ses yayın cihazından anonslarla, 'Bugün akşam saatlerine kadar bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak maksadıyla ilçemizdeki tüm plajlar halkımızın kullanımına kapatıldığından denize girmek tehlikeli ve yasaktır' ifadeleriyle duyuruldu. Kararın ardından ekipler, denize giren vatandaşları çıkmaları yönünde uyardı.

        VİZE'DE 2 GÜN YASAK

        Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize İlçe Kaymakamlığı da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle plajlarda denize girmeyi yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada," Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 21 Haziran 2025 tarihi itibari ile 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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