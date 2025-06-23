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        Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı; kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U dönüşü yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:55
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        Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı; kaza kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U dönüşü yapan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkisinde meydana geldi. Oto lastik tamirhanesinde aracının lastiğini tamir ettiren Mustafa B., kullandığı 59 ADH 675 plakalı otomobili ile U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Sercan E., idaresindeki 59 AJS 676 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sercan E. ile arkasındaki Emir Ö., otomobilin üzerinden savrularak yere düşerek yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sercan E. ile Emir Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Diğer yandan kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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