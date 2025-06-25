Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu
TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesi açıklarında Bahama bayraklı kuru yük gemisi, karaya oturdu.
TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesi açıklarında Bahama bayraklı kuru yük gemisi, karaya oturdu.
Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma römorkörleri sevk edildi. Gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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