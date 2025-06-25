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        Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu (3)

        KURTARMAÇALIŞMALARI YARINA BIRAKILDIRomanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:10
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        Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu (3)
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        KURTARMAÇALIŞMALARI YARINA BIRAKILDI

        Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Gemi kendi imkanları ile yaptığı çalışmalarla kurtulamadı. Bunun üzerine kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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