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        Polisin üzerine otomobilin süren sürücü tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polisin üzerine sürerek kaçan Ömer Faruk K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:27
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        Polisin üzerine otomobilin süren sürücü tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polisin üzerine sürerek kaçan Ömer Faruk K. (24), yakalanıp tutuklandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Denetleme Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta Ömer Faruk E.'nin kullandığı 34 EPA 92 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracını görevli polislerin üzerine sürüp kaçtı. Görevli polisler son anda kurtulurken, ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Ömer Faruk K., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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