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        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 8 katlı apartmanın çatısında onarım yapılırken yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:06
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        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 8 katlı apartmanın çatısında onarım yapılırken yangın çıktı. Panik yaşayan apartman sakinleri dışarı çıkarken, yangın ise alevler dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çorlu'nun Ali Paşa Mahallesi Esin Sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın çatısında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çatının onarımı sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı belirtilen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri panik halinde evlerini terk edip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankerleri ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla alevler binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Apartman sakinleri de söndürme çalışmalarını endişe içinde izledi. Bu arada dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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