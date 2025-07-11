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        19 yaşındaki Bünyamin cinayetinde 5 şüpheli adliyede

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş'in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:30
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        19 yaşındaki Bünyamin cinayetinde 5 şüpheli adliyede
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş’in (19) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'ta Çarşamba günü evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada saldırıda tabancayı kullandığı belirtilen H.Y. ile D.U., H.U., O.U. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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