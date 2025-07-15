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        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (5)

        TEKİRDAĞVALİSİ SOYTÜRK: YANGIN ÇANAKKALE SINIRINA GEÇTİTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin boşatıldığı orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:00
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        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (5)
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        TEKİRDAĞVALİSİ SOYTÜRK: YANGIN ÇANAKKALE SINIRINA GEÇTİ

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve 3 mahallenin boşatıldığı orman yangınında alevler Çanakkale sınırını geçti. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, söndürme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Şarköy Kocaali mevkii etrafında bir yangınımız meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 11 tane aracımız derhal müdahale etti. Çevre illerden ve ilçelerden yaklaşık 104 araçla müdahale ettik ancak yangın özellikle sert esen ve zaman zaman yönünü değiştiren rüzgardan kaynaklı olarak yayıldı. Önce Kocaali köyümüzü tahliye ettik ardından Şenköy'ü tahliye ettik. Arkasından Kızılcaterzi köyünü de sirayet etme ihtimaline karşı tahliye kararı aldık. Gece saatlerinde hava araçlarımız çalışmalarını durdurdu, çevre il ve ilçelerden ek dozer ve greyderler talep ettik, onlar yola çıktı. Edirne'den, kendi ilimizden, çevre illerden ek TOMA'lar geliyor. Özellikle köylerin yangından korunması anlamında onlara iş düşecek. Yeni aldığımız bilgiye göre de yangın Çanakkale sınırlarına doğru geçti. Çanakkale Valiliği de yangına müdahale ediyor, ekiplerini orada tutuyor. Ayrıca bildiğimiz kadarıyla Ayvacık'ta da bir yangın var. Çanakkale Valiliği her iki yangına da müdahale ediyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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