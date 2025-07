Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

‘KUZEYDOĞU’DAORMANLIK ALANDA CİDDİ ÇALIŞMA YAPILIYOR’

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, yangının devam ettiği bölgede inceleme yaparak, değerlendirmede bulundu. Vali Soytürk, yangının Çanakkale sınırındaki kısmının kontrol altına alındığını belirtip, kuzeydoğuda bulunan ormanlık alanda sürdüğünü söyledi. Soytürk, “Çanakkale tarafındaki bölüm kontrol altında, köylerin sırtlarındaki yerler kontrol altında sayılabilir. Ama en önemli kısım kuzeydoğuda bulunan Yeniköy ve Şenköy'ün arasındaki ormanlık alanda ciddi bir çalışma yapılıyor. Uçaklar, helikopterler söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Bugün düne göre hava şartları çok daha iyi. Akşama doğru azalacağını da meteorolojik raporlardan öğreniyoruz. Bu sabah itibarıyla biliyorsunuz Orman Genel Müdürü dün gece buraya geldi, genel müdür yardımcısı ve ekibiyle burada. Sahada hem helikopterle yukarıdan denetliyor hem kuleden denetliyor, bizzat yangını takip ediyor” dedi.

’34 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR’

Yangını söndürmek için dünden bu yana 21 hava aracının çalıştığını, bugün 13 aracın daha ilave edilerek 34 hava aracıyla müdahalenin sürdüğünü anlatan Vali Soytürk, “Dün itibariyle 21 hava aracı planlandı. Bu hava araçlarının hepsi bir anda yangına gelmiyor. Çünkü bunların yakıt ikmalleri var, bunların arızaları var. Peyderpey, parti parti geliyor, yangına müdahale ediyor. Bir kısmı yakıt ikmali yaparken öbürü devam ediyor. Ya da bir arızası varsa onu tamir ediyor. Bu tahsis edilen 21 sayı önce 27’ye, şu an 34’e çıktı. Türkiye'de yangın olmayan ve helikopter ya da uçak bulunan hemen hemen her yerden ilimize, Şarköy'e hava araçları geldi. Bunların bir 15’i uçak, 19 tane de helikopterden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı örneğin Kastamonu'dan, bir kısmı Bolu'dan, Çanakkale'den, İzmir'den bunların her birinin kalkış saatleri ve dönüş saatleri tek tek belli, kayıtları belli. Hangi araçlar oldukları belli. Az önce sistem üzerinden 12.30 itibarıyla baktığımızda toplam 19 tane hava aracı yangını söndürme çalışmasındaydı” ifadelerini kullandı.

‘GECEYE KALMADAN KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ’