Tekirdağ'daki orman yangını 2'nci gününde (3)

‘KUZEYDOĞU’DAORMANLIK ALANDA CİDDİ ÇALIŞMA YAPILIYOR’

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, yangının devam ettiği bölgede inceleme yaparak, değerlendirmede bulundu. Vali Soytürk, yangının Çanakkale sınırındaki kısmının kontrol altına alındığını belirtip, kuzeydoğuda bulunan ormanlık alanda sürdüğünü söyledi. Soytürk, “Çanakkale tarafındaki bölüm kontrol altında, köylerin sırtlarındaki yerler kontrol altında sayılabilir. Ama en önemli kısım kuzeydoğuda bulunan Yeniköy ve Şenköy'ün arasındaki ormanlık alanda ciddi bir çalışma yapılıyor. Uçaklar, helikopterler söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Bugün düne göre hava şartları çok daha iyi. Akşama doğru azalacağını da meteorolojik raporlardan öğreniyoruz. Bu sabah itibarıyla biliyorsunuz Orman Genel Müdürü dün gece buraya geldi, genel müdür yardımcısı ve ekibiyle burada. Sahada hem helikopterle yukarıdan denetliyor hem kuleden denetliyor, bizzat yangını takip ediyor” dedi.

’34 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR’

Yangını söndürmek için dünden bu yana 21 hava aracının çalıştığını, bugün 13 aracın daha ilave edilerek 34 hava aracıyla müdahalenin sürdüğünü anlatan Vali Soytürk, “Dün itibariyle 21 hava aracı planlandı. Bu hava araçlarının hepsi bir anda yangına gelmiyor. Çünkü bunların yakıt ikmalleri var, bunların arızaları var. Peyderpey, parti parti geliyor, yangına müdahale ediyor. Bir kısmı yakıt ikmali yaparken öbürü devam ediyor. Ya da bir arızası varsa onu tamir ediyor. Bu tahsis edilen 21 sayı önce 27’ye, şu an 34’e çıktı. Türkiye'de yangın olmayan ve helikopter ya da uçak bulunan hemen hemen her yerden ilimize, Şarköy'e hava araçları geldi. Bunların bir 15’i uçak, 19 tane de helikopterden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı örneğin Kastamonu'dan, bir kısmı Bolu'dan, Çanakkale'den, İzmir'den bunların her birinin kalkış saatleri ve dönüş saatleri tek tek belli, kayıtları belli. Hangi araçlar oldukları belli. Az önce sistem üzerinden 12.30 itibarıyla baktığımızda toplam 19 tane hava aracı yangını söndürme çalışmasındaydı” ifadelerini kullandı. ‘GECEYE KALMADAN KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ’

Akşama kalmadan yangını tamamıyla kontrol altına almak istediklerinin altını çizen Vali Recep Soytürk, “Herkes başta ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, emniyet, jandarma bütün herkes olağanüstü bir gayret gösteriyor. Hemen hemen bütün personel 24 saattir uyumuyor, yangına müdahale ediyor, elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ben hepsine müteşekkirim. Devletin tüm kurumları, başta bakanlığımız olmak üzere yangını yakından takip ediyor. Bizzat sayın bakanımız, bakan yardımcımız, genel müdürümüz zaten burada. İnşallah tez zamanda mümkünse bu geceye kalmadan kontrol altına almak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeniköy sırtlarındaki yangın, otobana doğru sıçradığı için ve yoğun duman olduğu için emniyet amaçlı bölge müdürlüğü orayı kapattı. Geçici olarak kapattı ama bir sıkıntı yok. Çünkü arada 300 metrelik bir anız var, orayı söndürecek tedbirimiz de var. Hava aracımız da var” diye konuştu. ‘SÖNDÜRÜLMESİYLE AKALALI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR’

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş da Şarköylülere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yangını duyduğumuz andan itibaren hem sayın valimizle, hem aynı zamanda bakan yardımcılarımız, Orman Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçtik. Sayın valimizin dediği gibi burada aynı anda şu an Türkiye'de çeşitli illerde o sırada yangınlar başlamıştı. Bildiğim kadarıyla Gebze'deki yangının bir kimyasal tesise sıçrama tehlikesi vardı. Orada bir önlem gerekiyordu. Manisa Saruhanlı'da aynı anda yangınlar vardı. Şarköy'deki yangın da geniş bir alana sıçramıştı. Orada hava aracı desteğinin arttırılması noktasında Sayın Valim, bizler olsun görüşmeler yaptık. 34 hava aracı müdahale ediyor. Burada 34 hava aracının bu yangına aktarılması demek aynı anda 34 aracın havada olması demek olmuyor ama tespitlere göre de sayın valimizin dediği gibi aynı anda 19-20 araç bir şekilde yangına müdahale ediyor. Sayın Bakanımızla da öğleden önce konuştuğumda yangının kısmi noktada biraz daha kontrol altına alınması, rüzgarın hafiflemesi ve bugün de üstüne gidilerek bastırılarak inşallah daha da kontrol altına alıp söndürülmesine ilişkin inşallah gelişmeler olacak. Hep beraber derdimiz tabii ki öncelikle köylülerimizin, vatandaşımızın can güvenliğiydi birinci derecede, hayvanlarının herhangi bir sıkıntıya uğramamasıydı. Fiziksel olarak buraların herhangi bir yangına maruz kalmamasıydı. Bu doğrultuda da Orman Genel Müdürümüz yakinen takip ediyor ve ben sabah konuştuğumda da buradan yangını kontrol altına almadan kendisi buradan ayrılmayacağını söyledi. İnşallah anbean takip edeceğiz hep beraber. Hep beraber bu yangının söndürülmesiyle alakalı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.