Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı

        Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 07:27 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 49 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta yapıldı.

        Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

        Optimist genel kategori: Ahmet Barut

        Optimist junior kategori: Rüzgar Uzel

        Optimist kızlar kategorisi: Sude Destereci

        ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır

        ILCA 6 genel kategori: Ege Subaşı

        420 kategori: Melis Bolat

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
        Tekirdağ'da orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
        Tekirdağ'da anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü
        Tekirdağ'da anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (7)
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (7)
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı
        Orman Genel Müdürlüğünden Şarköy'deki orman yangınına ilişkin açıklama:
        Orman Genel Müdürlüğünden Şarköy'deki orman yangınına ilişkin açıklama:
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (6)
        Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (6)