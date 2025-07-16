Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.
Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 49 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta yapıldı.
Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist genel kategori: Ahmet Barut
Optimist junior kategori: Rüzgar Uzel
Optimist kızlar kategorisi: Sude Destereci
ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır
ILCA 6 genel kategori: Ege Subaşı
420 kategori: Melis Bolat
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