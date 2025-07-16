Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.

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