GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına hava ve karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor.

İstiklal Mahallesi'nde dün tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede 25'inci saat geride kaldı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangın, 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor..

Düne göre hızı düşen rüzgar yine de mücadeleyi zorlaştırıyor. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgarın hızının akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede nem ise yüzde 40'a yakın seyrediyor.

Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altındaki bazı alanlarda alevler yeniden yükseliyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

- Vali Soytürk açıklama yaptı

Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın hızı ve sürekli yön değiştirmesinin yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.

Şarköy'de 3 mahallenin etkilendiği yangınla mücadelenin sürdüğünün altını çizen Soytürk, "Köylerin sırtlarındaki yerler kontrol altında sayılabilir ama en önemli kısım doğuda, kuzey doğuda bulunan Yeniköy ve Şenköy’ün arasındaki ormanlık alanda ciddi bir çalışma yapılıyor." dedi.

Hava şartlarının düne göre daha iyi olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu:

"Hava araçlarının hepsi bir anda yangına gelmiyor. Çünkü bunların yakıt ikmalleri var, arızaları var. Peyderpey geliyor yangına müdahale ediyorlar. Bir kısmı yakıt ikmali yaparken öbürü devam ediyor ya da bir arızası varsa onu tamir ediyor. Tahsis edilen hava aracı 21'den 27’ye, daha sonra 34’e çıktı. Türkiye’de yangın olmayan ve helikopter ya da uçak bulunan hemen hemen her yerden Şarköy’e hava araçları geldi. 15 uçak ve 19 helikopterden bahsediyoruz. Az önce sistem üzerinden baktığımızda toplam 19 hava aracı yangını söndürme çalışmasındaydı. Herkes olağanüstü bir gayret gösteriyor. Hemen hemen bütün personel 24 saattir uyumuyor, yangına müdahale ediyor. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ben hepsine müteşekkirim. Devletin tüm kurumları başta Bakanlığımız olmak üzere yangını yakından takip ediyor. Yangını tez zamanda mümkünse bu geceye kalmadan kontrol altına almak istiyoruz. Yeniköy sırtlarındaki yangın otobana doğru sirayet ettiği için yoğun duman nedeniyle emniyet amaçlı bölge müdürlüğü orayı geçici olarak kapattı. Ama bir sıkıntı yok. Çünkü arada 300 metrelik bir anız var, orayı söndürecek tedbirimiz de var, hava aracımız da var. Kavakköy, Çanakkale sınırlarında ama bilgimize göre orada da kontrol altında önemli bir sıkıntı yok."