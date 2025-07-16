Tekirdağ'da anız yangınında 400 arı kovanı zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, çiftçiler de çalışmalara destek verdi.

Canhıdır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

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