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        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, 45,5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:40
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        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, 45,5 saat sonra kontrol altına alındı.

        Şarköy'ün Şenköy Mahallesi'nde 15 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Birbirine komşu Şenköy, Kocali ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yoğun müdahale verildi. Yangın, bugün saat 11.00 sıralarından kontrol altına alındı.

        'ŞU AN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

        Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Şarköy ilçemizde 15.07.2025 günü başlayan ve geniş bir alanı etkisi altına alan yangın, görevlilerin kesintisiz olarak yapmış oldukları yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alınmıştır. Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene kadar yangın bölgesinde olacağız. Vatandaşlarımızın tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmeleri rica olunur. Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Geçmiş olsun Türkiye" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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