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        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:15
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        Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönüne 2, Edirne istikametine 1 şeride düşürülen bölgede, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 10 AOG 284 plakalı süt taşıyan kamyon ile 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon, yol kenarına savruldu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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