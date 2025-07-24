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        Tekirdağ'da denizde 1 kişinin cansız bedeni bulundu

        MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:30
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        Tekirdağ'da denizde 1 kişinin cansız bedeni bulundu
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        MARMARA Denizi’nin Tekirdağ açıklarında N.Y.’nin (62) su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

        Olay, Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler, ulaştığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemede cansız bedenin N.Y.’ye ait olduğu tespit edildi. N.Y.’nin cansız bedeni otopsi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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