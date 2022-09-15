Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, yapımı süren gençlik merkezinde incelemede bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, İŞKUR Tekirdağ Müdürü Yaşar Esen, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile yapımı devam eden merkezi ziyaret etti.

Yüksel, çalışmaları inceleyip, bilgi aldı.

Yüksel, merkezde Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan dezavantajlı çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirilecek kurslar ve diğer etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Esen ve Şahin ile Gençlik Merkezi’nde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yüksel, çocukların, gençlerin ve hanımların kişisel gelişimlerini destekleyecek birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.





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