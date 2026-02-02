Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da otomobil alışveriş merkezine girdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alışveriş merkezine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:10
        Sultan K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir iş yerine girdi.

        Kazada hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yara almadan kazayı atlatan kadın sürücünün ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.

        Bu arada, kaza, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.



