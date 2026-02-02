Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Pervin Önal'ın cenazesi Çorlu'da defnedildi

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Pervin Önal'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi. Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Çorlu'ya getirildi. Merkez Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Önal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Önal'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı. Aile, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti. Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

