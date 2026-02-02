Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Pervin Önal'ın cenazesi Çorlu'da defnedildi

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Pervin Önal'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Pervin Önal'ın cenazesi Çorlu'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Pervin Önal'ın cenazesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Çorlu'ya getirildi.

        Merkez Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Önal'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Önal'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

        Aile, defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.

        Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, dün Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk yüzde 3'e yükseldi
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk yüzde 3'e yükseldi
        Otobüs kazasında ölen üniversiteli Pervin, toprağa verildi
        Otobüs kazasında ölen üniversiteli Pervin, toprağa verildi
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi
        Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu
        Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu
        Hayrabolu SYDV, ocak ayında 882 aileye yardımda bulundu
        Hayrabolu SYDV, ocak ayında 882 aileye yardımda bulundu
        Malkara beyaza büründü : Kar yağışı etkili oluyor
        Malkara beyaza büründü : Kar yağışı etkili oluyor