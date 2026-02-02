Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

        Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:30
        Tekirdağ'da Naip Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi
        Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı’nda, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi artış gösterdi.

        Naip Mahallesi’nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıl su seviyesi kritik düzeye düşmüştü.

        Seviyenin azalmasıyla barajdan su alımı durdurulmuştu.

        Son günlerde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesi yüzde 3'e yükseldi.

        Bölgede görülen kar yağışının ardından barajı besleyen kollardan yeniden su gelmeye başlarken, baraj havzasındaki toprak yüzeylerde oluşan çatlakların da kaybolduğu gözlendi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Konukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağışların barajlara olumlu katkı sağladığını söyledi.

        Yağışların devam etmesi halinde barajlardaki su seviyesinin artmaya devam edeceğini belirten Konukcu, su kaynaklarının eski seviyelerine yaklaşmasının bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.



