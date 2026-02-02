Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 111. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişinin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Menekşe, 2 Şubat 1915'te Çanakkale'de destan yazan 19. Fırka'nın Tekirdağ'da kurulması dolayısıyla Atatürk'ün kente ilk kez geldiğini anlattı.



Tekirdağ'ın tarih boyunca önemli gelişmelere ev sahipliği yaptığını belirten Menekşe, 23 Ağustos 1928'de kenti ziyaret eden Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez burada uyguladığını hatırlattı.



Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa, Vali Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı ile vatandaşlar katıldı.

