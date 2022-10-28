Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Y, Ö.E, T.Ö, C.E, B.E. ve C.E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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