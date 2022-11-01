Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki belediye hizmet binası önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve askeri bandonun çaldığı İstiklal Marşı ile başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un konuşmasının ardından, öğrenciler şiirler seslendirdi.

Halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği kutlama töreninde, Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olması dolayısıyla 100 balon göğe salındı.

Törende komando birliği gösteri sundu ve marşlar okudu.

Törene Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve ilçe sakinleri de katıldı.









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