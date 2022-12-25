Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar görüşüldü.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Yardımcısı Eren'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da "Şanlı tarihini sahneye taşı" temalı tiyatro yarışması yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesince "Şanlı tarihini sahneye taşı" temalı tiyatro yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 5 farklı kategoride liselere yönelik olarak düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, sahne sanatlarına ilgisini arttırmak istediklerini belirtti.

Son başvuru tarihinin 6 Ocak olarak belirlendiğini aktaran Yüksel, "Yarışma, 57. Alay kahramanları, 15 Temmuz kahramanları, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa, Ertuğrul Firkateyni kahramanları ve Balkan Göçleri isimli kategorilerde yapılacak. Katılım, özgün eser ya da bir yazarın kategorilerden birine uygun eserinin sahnelenmesi şeklinde olacak. Her lise sadece bir oyunla yarışmaya katılabilecek. Oyunlar en az 20, en çok 40 dakika arasında olacak. Yarışmada dereceye giren okulların öğrencilerine çeşitli ödüller verilecek."ifadelerini kullandı.

- Namık Kemal Evi Derneği Başkanı Sezai Kurt, Milli Eğitim Müdürü Ulusan'ı ziyaret etti

Namık Kemal Evi Derneği Başkanı Sezai Kurt, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, Namık Kemal Evi Derneği işbirliğinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Ulusan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Namık Kemal Evi Derneği Başkanı Sayın Sezai Kurt'a teşekkür etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.