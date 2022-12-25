Çin'in Doğu Türkistan politikaları Tekirdağ'da protesto edildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ellerinde "Zalimler için yaşasın cehennem", "Soydaşlarımızın üzerinden elini çek", "Mazlumun yanında zalimin karşısında" yazılı dövizlerle Cengiz Topel Meydanında bir araya geldi.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Girit, Çin'in işgal ettiği topraklarla kalmayıp, uluslararası boyutta bir tehdit haline geldiğini söyledi.



İnsanların Çinli şirketlerde köle işçi olarak çalıştırıldığını aktaran Girit, yaşlı ve hastaların sağlık imkanlarından faydalandırılmadığını vurguladı.

Girit, Çin'in sömürgeci bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Çin terörü 2017'den 8 milyondan fazla Doğu Türkistan Türk'ünü sözde eğitim kamplarında tutsak olarak tutmuştur. Bu faşizan soykırımcı uygulama uluslararası arenada insan haklarını savunan birçok kuruluş ve devleti de harekete geçirmiştir. Uluslararası kamuoyunun bu karşı çıkışları ve lanetlemelerine rağmen işgalci Çin terörünü hala sürdürmekte ve işkence kaplarını açık tutmaktadır. Dünyada özgür kitle iletişiminin yaygın kullanıldığı çağımızda Doğu Türkistanlılar 2017'den bu yana aileleriyle iletişim kuramamaktadır. Bu soykırıma maruz kalan Doğu Türkistan'da insanlar cezaevlerine gözaltı merkezlerine, toplama kamplarına mahkum bırakılmaktadır. Toplama kamplarında tutulan 8 milyon insan işkence, organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneyimlere maruz kalmaktadır."



Açıklamanın ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.









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