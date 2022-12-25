Çin'in Doğu Türkistan politikaları Tekirdağ'da protesto edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Tekirdağ'da protesto edildi

AA

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Tekirdağ'da protesto edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikalar protesto edildi.

Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı üyeleri ellerinde "Zalimler için yaşasın cehennem", "Soydaşlarımızın üzerinden elini çek", "Mazlumun yanında zalimin karşısında" yazılı dövizlerle Cengiz Topel Meydanında bir araya geldi.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Girit, Çin'in işgal ettiği topraklarla kalmayıp, uluslararası boyutta bir tehdit haline geldiğini söyledi.

İnsanların Çinli şirketlerde köle işçi olarak çalıştırıldığını aktaran Girit, yaşlı ve hastaların sağlık imkanlarından faydalandırılmadığını vurguladı.

Girit, Çin'in sömürgeci bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çin terörü 2017'den 8 milyondan fazla Doğu Türkistan Türk'ünü sözde eğitim kamplarında tutsak olarak tutmuştur. Bu faşizan soykırımcı uygulama uluslararası arenada insan haklarını savunan birçok kuruluş ve devleti de harekete geçirmiştir. Uluslararası kamuoyunun bu karşı çıkışları ve lanetlemelerine rağmen işgalci Çin terörünü hala sürdürmekte ve işkence kaplarını açık tutmaktadır. Dünyada özgür kitle iletişiminin yaygın kullanıldığı çağımızda Doğu Türkistanlılar 2017'den bu yana aileleriyle iletişim kuramamaktadır. Bu soykırıma maruz kalan Doğu Türkistan'da insanlar cezaevlerine gözaltı merkezlerine, toplama kamplarına mahkum bırakılmaktadır. Toplama kamplarında tutulan 8 milyon insan işkence, organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneyimlere maruz kalmaktadır."

Açıklamanın ardından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Uçmakdere paraşüt tutkunlarına kışın da ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Uçmakdere paraşüt tutkunlarına kışın da ev sahipliği ...
(Görüntülü) YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU; KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN ...
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA KAMYONET, IŞIKTA BEKLEYEN KAMYONA ÇARPTI, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA KAMYONET, IŞIKTA ...
Ergene'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ergene'de iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA SOKAK SATICILARINA UYUŞTURUCU TEMİN EDEN 20 KİŞİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA SOKAK SATICILARINA ...
Tekirdağ'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden ...
Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinden kan bağışı ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim desteği
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi ...
Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'a 17 doktor kadrosu tahsis edildi
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 20 şüpheli ...
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobilin ...
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Özkiraz, birçok ameliyata katılmış
YEREL HABERLER Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında ...
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; birçok ameliyata girmiş (2)
YEREL HABERLER 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; ...
'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; birçok ameliyata girmiş
YEREL HABERLER 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; ...
Tekirdağ'da polisin asayiş uygulamalarında 28 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da polisin asayiş uygulamalarında 28 ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA &#039;TEFECİ&#039; OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA 'TEFECİ' ...
Tekirdağ'da psikiyatri hastalarının yaptığı el sanatları çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da psikiyatri hastalarının yaptığı el ...
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tefecilik ve yağma olaylarına karışan 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.