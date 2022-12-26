Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce ilçede "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçları kapsamında çalışma başlatıldı.

İki adrese yapılan operasyonda, A.T.A, H.A. ve H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.A. ve H.A, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.S. savcılıktan serbest bırakıldı.

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