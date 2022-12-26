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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi kursları ziyareti etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Ulusan, dokuma, resim ve heykel atölyelerini ziyaret etti, usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet etti.

Ulusan'a ziyaretinde Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin eşlik etti.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 12 araçla filosunu güçlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi filosuna 12 yeni araç kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çorlu ilçesinde hizmet vermek üzere 12 otobüs alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iş güçlerini hafifletecek teknolojik araç gereç, malzemeleri belediyeye kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmek için çalıştıklarını aktaran Albayrak, "12 aracı Çorlu ilçemizde toplu taşımada hizmet vermek üzere araç filomuza dâhil etmiş bulunuyoruz. Son model, konforlu ve engelsiz araçlarımızla vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenli toplu ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni araçlarımız hayırlı olsun."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Onur Başkaya, Kerem Gökçeoğlu, İpek Üstünel, Zeynel Çevik, Eymen Akıner, Umut Gencer, Yusuf Mert Uslu, Sefa Tayfun Şahin, Ali Emre Ayyıldız, İbrahim Çelik ve İpek Kırışman’a ruhsatnameleri yapılan yemin törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.

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