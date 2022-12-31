Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinden huzurevi sakinlerine ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince düzenlenen programda ilkokul öğrencileri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
Yaşlılara karşı daha duyarlı olunması konusunda öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde polis kıyafeti giyen 61 ilkokul öğrencisi, Zübeyde Hanım Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret etti.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara ve öğrenciler, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.
Daha sonra öğrenciler huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler verdi.