Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yeni yıl mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, yeni umutlar, yeni hedefler ve daha güzel bir gelecek ümidiyle yeni bir yıla hep birlikte girmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğinin 2023 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, halkın daha güzel, daha müreffeh, daha mutlu yarınlarına olan inançlarının tam olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken, 2023 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. 2022 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Tekirdağ'ın kalkınması, gelişmesi için önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yaşanan bütün bu gelişmelerde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyor, milletvekillerimize, yerel yönetimlere, STK'lara, sanayicimize, kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine, basınımıza ve diğer emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliyorum."

Vali Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Marmara'nın incisi, Trakya'nın mavi gözlü şehri Tekirdağ'ın daha fazla gelişmesi, daha fazla kalkınması, daha iyi tanıtılması, marka kent olması, bölgenin ve ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelmesi için yaptığımız çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için her türlü tedbiri aldık. Yılın son günü ve gecesinde polisimiz, jandarmamız, AFAD, sağlık kuruluşlarımız ve yerel yönetimler, Valiliğimiz koordinasyonunda görev başında olacaklardır. Bu vesileyle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplumsal hayatımızda daima barışın, sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması dileklerimle, tüm vatandaşlarımızın, her kademedeki kamu görevlilerinin ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."





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