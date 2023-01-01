Tekirdağ Valisi Yıldırım görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çerin ile TOKİ ve Malkara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Yıldırım, vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Ekipler de vatandaşlara çikolata ikram etti.

Yıldırım, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet Birimi, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek görev başındaki personelle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Tekirdağ Valiliği önüne gelen Yıldırım, gece görev yapacak sağlık, AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin yeni yıllarını kutladı.

Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'ün Türkiye ve bütün insanlık için güzel bir yıl olmasını diledi.

2023 yılının Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu akşam ilimizde polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında. 3 bin 605 personelimiz şu anda görev yapıyor. Sabaha kadar görevlerini devam ettirecekler. Önemli olan, Tekirdağ'da vatandaşların huzurlu bir gece geçirmesi. Herkese 2023'te başarılar diliyorum." diye konuştu.



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