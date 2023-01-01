Tekirdağ'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sultanköy Mahallesi'nde durdukları otomobilde arama yapan ekipler, 123 gram metamfetamin, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 26 mermi ile 2 uyuşturucu içme aparatı ve kama ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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