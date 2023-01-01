Tekirdağ'da 5 bin 400 Filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir evde 5 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçak sigara üretilip satıldığı iddia edilen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 5 bin 400 makaron, 8 kilogram tütün,13 makaron doldurma makinası ele geçirdi.

Operasyonda R.E isimli zanlı gözaltına alındı.

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