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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, arsa niteliği taşımayan tarla vasıflı hisseli arazilerin usulsüz satışı konusunda uyarıda bulundu.

Çolpan, yaptığı açıklamada, hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayan krokiler aracılığıyla usulsüz satışların devam ettiğini belirtti.

Çorlu başta olmak üzere bölgenin birçok noktasında tarla vasıflı arazilerin usulsüz olarak satılmaya devam ettiğini ve vatandaşların kandırıldığını aktaran Çolpan, hisseli satış alanlarına inşaat yapmak için başvurulduğunda ruhsat alınamayacağını kaydetti.

Çolpan, "Çünkü bu satışlar ve satış yöntemleri usulsüz. Bu tür satış yapanlar ve aracılık edenler halkı kandırmaya ve suç işlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

- Ergene Belediyesinden kömür yardımı

Ergene Belediyesi maddi durumu iyi olmayan yaşlı ve kimsesiz ailelere kömür yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından maddi durumu iyi olmayan, yaşlı ve kimsesiz ailelere kömür yardımında bulunduklarını söyledi.

Bu kapsamda başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kömürlerin teslim edildiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Tüm olanaklarımızı seferber ederek bu ailelerimizin yanında olduk, onların yalnız olmadığını birlikte büyük bir aile olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Belediyemizin kömür yardımlarının yanı sıra yemekhanemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize üç çeşit yemek dağıtımı devam ediyor. Sevgi aracımız ile bölge hastanelerimize tedavi için gitmek isteyen vatandaşlarımızı da ücretsiz bir şekilde hastanelerimize götürüp tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Engelli ailelerimize hasta yatağı yardımı ve engelli aracı yardımlarımız da devam ediyor. Ayrıca arızalanan engelli araçları yine belediyemiz tarafından tamir edilerek engelli ailelere teslim ediliyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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