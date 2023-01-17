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TEKİRDAĞ (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Tekirdağ Koleji'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

TED Tekirdağ Koleji'nde düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Türkiye'de en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğunu söyledi.

Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Pehlivanoğlu, "Ezber ve ezber, bilgiyi insanların kafasına tıkmak için mücadele ediyoruz. Sonra dershanecilerin kucağına atıp, test ile tost arasına sıkıştırıp gençliğimizi paketliyoruz. Esas olan okuldur. Esas olan öğretmendir. Öğretmenlerin hakları kadar sorumluluklarını da bildiği bir sistem içerisinde milletin çocuklarını yetiştirmek için disiplinli bir çalışmaya ihtiyacımız vardır. " dedi.

Disiplinli bir sistemle gençleri 21. yüzyıla hazırlamak zorunda olduklarını vurgulayan Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Mesleki hayatına yeni başlamış köydeki kadın öğretmenlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber yaptığımız projelerden biri... Düşünsenize gencecik kızlar akademik olarak eğitim fakültesi diplomasına sahipler ama ne kadar öğretmenler, tartışılır. Maalesef eğitim fakülteleri bu ülkede öğretmen yetiştiriyor mu yetiştirmiyor mu, tartışma konusudur, 21. yüzyıla göre. Bu insanlar köylere gidiyor soba yakmak mecburiyetinde kalıyorlar. Aslında bir askerlik görevi yapıyorlar. Vatan hizmeti yapıyorlar. Ama onlara hepimiz el vermek mecburiyetindeyiz ki tayin oldukları zaman psikolojileri bozulmuş, bir aile düzeni kurulamamış bireyler olmasınlar. Yaptıkları milli görevin karşılığını verelim diye biz onlar için de politika üretiyoruz."

Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneğinin hiçbir ideolojiye teslim olmayan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurguladı.

"Eğitim, bir partinin, bir görüşün, bir cümlenin tatmin alanı değildir, eğitim bir millet ödevidir. Eğitim bir millet görevidir." diyen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Okullar sadece Milli Eğitim Bakanlığının değildir. Sadece belediyelerin de değildir. Velilerin, öğrencilerin de değildir. Okullar hepimizindir. Unutmayın, Çin'de okulları öğrenciler temizler, okullarına sahip çıktıklarını göstermek için. Maalesef özellikle özel okulda okuyan bireylerin aileleri, biz bunlara 'helikopter' aile diyoruz, çocukların ne olacağını zaten önceden biliyorlar. Çocukların ayaklarına taş değmesin diye uğraşıyorlar. Aslında çocuklarının ayaklarına taş batarsa başarılı olacaklarını unutuyorlar. 21. yüzyılda eğitim çok farklı bir noktada. Bu sadece Z kuşağıyla alakalı bir şey değil. Artık dünyada akademik başarı diye bir şey yok. Dördüncü sırada işe girmek için. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuklarımıza ilkokulda bile ek dersler aldırmaya çalışıyoruz. Kurslara yolluyoruz. Sokakta oynayacak çocukları kurstan kursa koşturuyoruz. Bu millet bizim. Bu ülkede özellikle yoksul ailenin çocukları ve orta gelirli ailelerin çocuklarına yetkin ve nitelikli bir eğitim vermemiz gerekir."

Programda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, TED Tekirdağ Koleji Kurucu Müdürü Dilek Gül Güleryüz ve TED Tekirdağ Koleji Kurucusu Savaş Bostancı da konuşma yaptı.

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