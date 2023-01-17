Tekirdağ'da devrilen vincin sürücüsü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Nurhat Kulu idaresindeki 06 CIL 943 plakalı vinç, Bahçedere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Kulu'nun cenazesi, Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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