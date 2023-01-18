Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da otomobilde 2 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Malkara yolunda durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada, 2 kilogram esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan T.B. ve M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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