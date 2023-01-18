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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde meydan, yol, yaya kaldırımı ve çevre düzenleme çalışmasıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede başlayan çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

Çınarlı Mahallesi'nin yapılan çalışmalarla birlikte modern bir görüntü kazanacağını aktaran Yüksel, "İlçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çınarlı Mahallemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar son derece önemli. Bir yandan çalışmalarımızı takip ederken bir yandan da mahalle sakinlerimiz ile sohbet etme imkanı yakılıyoruz." ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, başkan yardımcıları Niyazi Kayhan ve Bayram Başelma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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