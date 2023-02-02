Tekirdağ'da kadınlar kütüphanede el emeği ürünler tasarlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesinde oluşturulan atölyede kadınlar, el becerilerini geliştirip, yeni ürünler ortaya çıkartıyor.

Kütüphaneye ilgiyi artırmak için yetişkinler için örgü, ebru, ayna tasarım ve taş boyama gibi atölye çalışmaları düzenlendi.

Çocuklarını kütüphaneye getiren anneler, çocukları kitap okurken kendileri de atölye çalışmalarına katılıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır, AA muhabirine, kütüphanede yetişkinler ve çocuklar için sürekli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ailelerinde etkinliklere yoğun talep gösterdiğini ifade eden Çakır, "Etkinliklerin aileler için çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Aileler neredeyse her gün burada çocuklarıyla gelip zaman geçiriyor. Etkinliklerimiz yıl boyunca da devam edecek. Ebru, ahşap, ayna yapımı ve taş boyama gibi kurslarımız oluyor. Burada çocuklar kitap okurken, ailelerde atölye çalışmalarında verimli zaman geçiriyor. Ailelerin ilgisi oldukça fazla. Hatta daha fazla katılmak isteyen oluyor ama belli bir sayının üzerinde katılan olunca alamıyoruz. Başka atölye çalışmalarıyla herkesin katılacağı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Ayna tasarım kursuna katılan ev hanımı Özgür Şen de kütüphanenin kendileri için yeni bir etkinlik merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Kızı kitap okurken kendisinin de boş durmayarak çalışmalara katıldığını belirten Şen, "Burada zamanımız çok güzel geçiyor. Bu çalışmaların düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Elimden geldiğince atölye çalışmalarına katılmaya çalışıyorum. Ne kadar çok çalışma olursa bizim için o kadar verimli oluyor." diye konuştu.













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