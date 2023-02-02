Tekirdağ'da kadınlar kütüphanede el emeği ürünler tasarlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kadınlar kütüphanede el emeği ürünler tasarlıyor

AA

Tekirdağ'da kadınlar kütüphanede el emeği ürünler tasarlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesinde oluşturulan atölyede kadınlar, el becerilerini geliştirip, yeni ürünler ortaya çıkartıyor.

Kütüphaneye ilgiyi artırmak için yetişkinler için örgü, ebru, ayna tasarım ve taş boyama gibi atölye çalışmaları düzenlendi.

Çocuklarını kütüphaneye getiren anneler, çocukları kitap okurken kendileri de atölye çalışmalarına katılıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır, AA muhabirine, kütüphanede yetişkinler ve çocuklar için sürekli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Ailelerinde etkinliklere yoğun talep gösterdiğini ifade eden Çakır, "Etkinliklerin aileler için çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Aileler neredeyse her gün burada çocuklarıyla gelip zaman geçiriyor. Etkinliklerimiz yıl boyunca da devam edecek. Ebru, ahşap, ayna yapımı ve taş boyama gibi kurslarımız oluyor. Burada çocuklar kitap okurken, ailelerde atölye çalışmalarında verimli zaman geçiriyor. Ailelerin ilgisi oldukça fazla. Hatta daha fazla katılmak isteyen oluyor ama belli bir sayının üzerinde katılan olunca alamıyoruz. Başka atölye çalışmalarıyla herkesin katılacağı etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Ayna tasarım kursuna katılan ev hanımı Özgür Şen de kütüphanenin kendileri için yeni bir etkinlik merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Kızı kitap okurken kendisinin de boş durmayarak çalışmalara katıldığını belirten Şen, "Burada zamanımız çok güzel geçiyor. Bu çalışmaların düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Elimden geldiğince atölye çalışmalarına katılmaya çalışıyorum. Ne kadar çok çalışma olursa bizim için o kadar verimli oluyor." diye konuştu.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da buğday çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da buğday çalıştayı yapıldı
Tekirdağ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı ...
Şarköylü balıkçılar kıyıya karidesle döndü
YEREL HABERLER Şarköylü balıkçılar kıyıya karidesle döndü
(Görüntülü) HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK YAKALANDI: 13 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 800 SAATLİK KAMERA ...
Hırsızlık şüphelileri, 800 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı: 13 tutuklama
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri, 800 saatlik kamera kaydı ...
Tarla bitkileri profesöründen çiftçiye kurak dönem için tavsiyeler
YEREL HABERLER Tarla bitkileri profesöründen çiftçiye kurak dönem ...
Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen ...
Tekirdağ Müftülüğü "su kuyusu kampanyası" başlattı
YEREL HABERLER Tekirdağ Müftülüğü "su kuyusu kampanyası" başlattı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla ...
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA BALIKÇILARDA KARİDES BEREKETİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA BALIKÇILARDA KARİDES ...
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle döndü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA BEBEK BEZİ ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA BEBEK BEZİ ARASINA ...
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA BEBEK BEZİ ARASINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA BEBEK BEZİ ARASINA ...
Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu; 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu; 6 gözaltı
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü
NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret
YEREL HABERLER NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
AK Parti milletvekilleri Yel ve Koncagül MÜSİAD'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti milletvekilleri Yel ve Koncagül MÜSİAD'ı ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama
Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides, dil ve pisi balığı için Marmara'ya açılacak
YEREL HABERLER Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides, dil ve ...
Tekirdağ'da karaca avlayan kişiye 15 bin 211 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da karaca avlayan kişiye 15 bin 211 lira ...
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.