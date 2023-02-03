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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ocak ayında bin 490 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ocak ayında bin 490 ihtiyaç sahibine 1 milyon 338 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

- Süleymanpaşa Belediyesince "Yarıyıl Şenliği" düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çocuk ve gençler için "Yarıyıl Şenliği" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre ebru, resim, kitap ayracı yapımı, akıl ve zeka oyunları, müzik, orff ile ritim, 3 boyutlu kalem, elektrik ve lego etkinlikleri organize edildi, ücretsiz tiyatro gösterileri düzenlendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çocukların tatil sevincini birlikte paylaştıklarını aktaran Yüksel, "Yarıyıl şenliğinin kapsamını bu yıl birçok etkinlikle genişlettik. Öğrenci kardeşlerimize yeni şeyler öğrenebildikleri eğlenceli tatil etkinliği düzenledik. Çocuklarımız için her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geniş kapsamlı şenlik hazırlığındayız. Sürprizlerimizle çocuklarımızı buluşturacağız."ifadelerini kullandı.

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