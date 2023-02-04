Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa, Muratlı ve Çorlu ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 30 gram skunk ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan M.D, S.C, B.S, B.Ö. ve G.A. gözaltına alındı.



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