Tekirdağ'da tarihi köprü temizleniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde tarihi taş köprüde temizlik ve ıslah çalışmaları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri 11. Edirne Bölge Müdürlüğü ve DSİ Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarihi Hacılar Köprüsü ve Hayrabolu Deresi yatağında temizlik ve ıslah çalışması yapılıyor.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dere ıslah çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.
Taşkınlarda köprü ayaklarına takılan ağaç parçalarının görüntü kirliliğine de neden olduğunu belirten İnan, "6 gözlü olan Tarihi Hacılar Köprüsü 1859 yılında, Vali Ahmet Ataullah Bey tarafından yaptırılmıştı. Temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalar içinde ayrıca teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.