TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi bölgede beklenen kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının belirlenen güzergahlarda 4 ayrı ekip tarafından yapılacağını söyledi.

Mahalle yollarının açık tutulması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalıştıklarını aktaran Tunçcan, "Kar ve buzla mücadele için bölgelerde görev alacak ekipler oluşturuldu. Tuz ve solüsyon çalışması yapılacak alanlar belirlendi. Yolların açık kalabilmesi için 5 greyder, 2 kar kaplanı, 2 tuzlama robotu, 5 beko leder, 3 loder, 5 mini loder, 2 solüsyon traktörü, 10 kamyon, 1 araç çekici, 5 binek araç, 2 servis ve 102 personel vardiyalı olarak görev yapacak. Depolarımızda yaklaşık 350 ton tuz ve 30 ton solüsyon bulunmaktadır."diye konuştu.

- Ergene'de Atatürk Evi'ne ziyaretler sürüyor

Ergene Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin benzeri olarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ne ziyaretler sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Atatürk Evi'ne her yaş gurubundan vatandaşların ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Tüm vatandaşları Atatürk Evi'ni görmeye davet eden Yüksel, "Müze konseptinde tasarlanan Atatürk Evi’nin açıldığı günden bu yana 1 yıllık süre zarfında 11 bini aşkın vatandaşımız ziyaret etti. Atatürk Evi'nin içerisinde silikon heykellerden 5 tanesi Atatürk’e ait ve hayatının her bir evresini tasvir ediyor."ifadelerini kullandı.

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