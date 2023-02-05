Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak incelemeye aldı.
Otomobilde yapılan aramalarda, siyah bir çanta içerisinde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili sürücü İ.K. gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, Cemaliye Mahallesinde de denetimlerine devam eden polis ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.