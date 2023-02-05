Çorlu'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, polisin denetimlerinde sırasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurarak incelemeye aldı.

Otomobilde yapılan aramalarda, siyah bir çanta içerisinde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili sürücü İ.K. gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Cemaliye Mahallesinde de denetimlerine devam eden polis ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

​​​​​​​





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.