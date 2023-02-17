Kentlerdeki parklar olası afet sonraları yaşam alanına dönüşecek şekilde düzenlenmeli

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, insanların normal zamanlarda vakit geçirdiği yeşil alanların, parkların, deprem sonrasında tamamen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayan alanlara dönüştürülebilir şekilde olması gerektiği önerisinde bulundu.

Özyavuz, AA muhabirine afet sonrası insanların toplanacak bir alan bulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Yeşil alanların afet sonrası toplanma alanları olarak kullanılacak şekilde düzenlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Özyavuz, kamu ve yetkili kurumların kentlerdeki yeşil alanları deprem sonrasında depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazır hale getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

- Neler olmalı?

Prof. Dr. Özyavuz, deprem sonrası için dönüştürülecek alanlarda ihtiyaç duyulacak malzemelerinde bulunması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

" 'Deprem park' diye bir kavram var. Buna 'afet eğitim parkı' da diyebiliyoruz. Bunlar esasında dönüşebilir parklar. Deprem öncesinde insanların normal zamanlarda vakit geçirdiği yeşil alanlar, parklar, deprem sonrasında tamamen depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayan alanlara dönüşebilir.

Bu alanlarda çadır depolama alanları, içme suyu depoları, tuvaletler, çadırların kurulmasına imkan verecek geniş alanlar, depremzede çocukların rehabilitasyonu için oyun alanları, jeneratör, bunun olmadığı durumlarda güneş ve rüzgar enerjisi ile çalışan aydınlatma ve duyuru sistemleri, alan büyüklüğüne bağlı olarak helikopter pisti. Ayrıca afet eğitimi yapılacak uygulama alanları bulunmalıdır."

- Örnek çalışma yapacaklar

Özyavuz, bu uygulamayı belediye ve üniversite işbirliğinde örnek olması açısından öğrencileriyle Tekirdağ'da uygulayacaklarını ifade etti.

Üniversitelerinde deprem sonrası temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara ve imkanlara sahip olduğunu aktaran Özyavuz, "Depremden belki kimse zarar görmese bile evlerine giremeyecek insanlar bu alanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu yüzden kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak bu alanları düzenlememiz gerekiyor. Yeşil alanların deprem sonrası için dönüştürülmesiyle kente dışarıdan gelecek yardımlar ulaşana kadar insanların burada ihtiyaçlarının karşılaması sağlanacaktır." dedi.

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