Yoğurt kovası ve dil çubukları kullanarak ördükleri atkı ve bereleri depremzede öğrencilere gönderecekler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir ilkokulun öğrencileri, yoğurt kovalarına yapıştırılan ağız muayene çubuklarına (dil çubukları) ilmek atarak ördükleri bere ve atkıları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen akranlarına gönderecek.

Pınarça İlkokulu idarecileri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki insanlara yardımcı olmak için "Yalnız Değilsiniz" temasıyla çalışma başlattı.

Sınıf öğretmeni Nurcan Koşar Akgül, öğrencilerine, yoğurt kovalarının etrafına aralıklarla dikine yapıştırılan, doktorların ağız muayenesinde kullandığı tahta çubuklardan oluşan basit örgü aparatıyla tığ kullanmadan, ilmek atarak örgü örmeyi öğretti.

Boş zamanlarında ve evlerinde örgülerine devam eden öğrencilere aileleri de katıldı.

Öğrenciler, depremzedelere gönderilecek atkı ve berelerin yanına akranlarına destek olduklarını ve duygularını ifade ettikleri notlar yerleştirdi.

Sınıf öğretmeni Nurcan Koşar Akgül, AA muhabirine, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerinin de depremzedeler için iyilik yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Akgül, "Ara tatilden sonra çocuklarla kavuşunca depremzedeler için neler yapabiliriz diye konuştuk. Çünkü bizler gibi çocuklar da depremden etkilenmişti. Depremzedelerin hayatına dokunabileceğimiz, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek bir şey yapmaya karar verdik. İlk olarak sınıfımızın ortak kumbarasını depremzedelere bağışladık." dedi.

Akgül, öğrencilerin de içinde olacağı bir çalışma yapmayı düşündüklerini dile getirerek "Atkı ve bere örmeye karar verdik. Bunun için velilerden de destek aldık. Çocuklarla atık kutuları değerlendirdik. Kutuları örgü için dizayn ettik ve atkı, bere örmeye başladık. İlk başta öğrenciler zorlansa da bunun güzel bir amaca ulaşacağı için keyifle yapmaya başladılar. İlk olarak sınıfımızda başladık ama bunu bütün okula yayarak devam edeceğiz. Oradaki çocuklar yalnız değiller. Bizler onların acılarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Miraç Ayvaz da ördüğü atkı ve berelerin depremzede çocukları ısıtacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayvaz, akranları için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktararak "Depremler hepimizi derinden etkiledi. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun diye bir şeyler yapmaya başladık. Top almak için biriktirdiğimiz parayı bağışladık. Bununla yetinmeyip kışın ısınsınlar diye onlar için atkı ördük. Onlara atkı, bere göndereceğimiz için mutlu oluyorum. Bunu karşılık beklemeden, kendilerini yalnız hissetmesinler diye yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Hilal Ayvaz ise depremin kendilerinin başlarına da gelebileceğini vurgulayarak "Depremzedeler için atkı, bere örmek bizleri mutlu ediyor. Atkı ve berelerin yanına notlar da yazıp koyduk. Atkıların ulaşacağı kişilerin de bizlere mektup yazıp duygularını ifade etmelerini isterim." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.