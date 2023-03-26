Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi 2022-2023 yılı Akademik Kurul toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Ziraat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda fakültenin her geçen gün geliştiğini ve önemli işlere imza attığını belirtti.

Şahin, katkılarından dolayı fakülte personeli ve öğrencilerine teşekkür ederek, üniversitenin başarısının artması için akademik yayınların çok önemli olduğunu kaydetti.

Dekan Prof. Dr. Sezen Arat da, Ziraat Fakültesi’nin idari faaliyetleri, öğrencilere yönelik faaliyetler, öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri, akademik yayınlar, toplumsal katkı faaliyetleri, kalite ve akreditasyon süreci ile yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile akademik ve idari personeli katıldı.













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