Kapaklıspor evinde Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti Türkiye Basketbol Ligi 3'üncü haftasında Kapaklıspor, sahasında Ankaragücü'nü 108-104 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi 3’üncü haftasında Kapaklıspor, sahasında Ankaragücü’nü 108-104 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor salonunda oynanan mücadelede taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi Kapaklıspor, mücadeleye 3 sayı çizgisi dışından bulduğu sayılarla maça önde başladı.

Kapaklıspor Kemal Can, Cem ve Marvin’in elinden bulduğu sayılarla skoru bir süre çift haneli sayılarda tuttu. Ankaragücü ise Marcus ve Anderson'un elinden bulduğu üçlüklerle farkın açılmasını önledi.

İlk çeyrek 34-26 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile geçildi.

İkinci çeyreğin başlarında her iki takımda fazla skor üretemedi. Konuk ekip Ankaragücü Can Urşan'ın elinden bulduğu üst üste üç sayılık basketlerle farkı beşe kadar eritti.

Kapaklıspor, çeyreğin son bölümlerinde skor üretmeye başladı Serkan, Kemal ve İbrahim’in elinden bulduğu sayılarla farkın erimesine müsaade etmedi ve ikinci çeyrek 58-40’lık skorla sona erdi.

Çok çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında rakibine oranla bulduğu fırsatları sayıya çeviren Kapaklıspor, karşılaşmadan 108-104 galip ayrıldı.

Maç sonunda AA muhabirine açıklamada bulunan Kapaklıspor antrenörü Kadir Koç, kendi sahalarında ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Biraz daha savunmaya konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Koç, "Son çeyrek öne geçtiklerinde seyircinin desteği ile beraber maçtan kopmadık. Savunmada kazandığımız toplarla tekrar oyuna geri döndük. Maçın sonunda da iyi savunma yaparak kazandık." dedi.